На Киевщине зафиксированы вражеские дроны: силы ПВО работают по целям
Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами". Так, утром 31 декабря вражеские БпЛА зафиксировали в Киевской области.
В регионе работает ПВО по целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
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Силы ПВО работают по целям на Киевщине
В ночь на 31 декабря оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. Так, утром в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БПЛА.
Силы ПВО работают по целям,
– говорится в сообщении ОВА.
Соответствующую информацию в ОВА обнародовали в 5:53. Добавим, что тревога в регионе была ночью и началась снова в 5:41.
Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях до отбоя.
"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – также напомнили в ОВА.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.