Кипр в День Независимости стал сине-желтым: там проводят несколько масштабных акций
На Кипре 24 августа проходит ряд акций по случаю Дня Независимости Украины. В частности, проводят фестивали, литературные вечера, благотворительные ярмарки.
Люди устроили меры поддержки сразу в нескольких городах. Следующие события запланированы еще на 26 – 28 августа.
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Кипр стал сине-желтым
В Лимасоле в амфитеатре на Молосе организовали лирический вечер. Мероприятие должно объединить украинцев и всех небезразличных.
В Айя Напе организуют:
- благотворительную ярмарку,
- творческие мастер-классы для детей и взрослых,
- музыкальный концерт талантливых украинцев,
- участие во всемирной кампании #independenceInMyHeart – День Независимости,
- международный флешмоб Живая цепь "Свободный Мир – Вместе",
- art-экспозиции на украинскую тематику,
- украинский фильм "Захара Беркут".
Во всемирной кампании ко Дню Независимости принимает участие и Пафос.
Следующие акции
Акции для поддержки Украины проходят и в последующие дни. Например, 26 августа в Ларнаке состоится мероприятие для волонтеров "Стихи украинской души" от "Объятия Support".
27 августа в Пафосе в 18:00 на набережной запланирован большой мирный Фестиваль "День Независимости Украины. Единство". Именно он станет кульминацией праздников на Кипре.
Программа фестиваля:
- благотворительная ярмарка от украинских мастеров хенд-мейда,
- выставка работ украинских художников,
- арт-инсталляция детского творчества "Украина Единая",
- детские мастер-классы по арту,
- праздничный квест для детей и их родителей – большой концерт знаковой украинской музыки.
Уже 28 августа в 11:00 в Троодосе пройдет праздничный пикник. Украинцы смогут насладиться общением и вкусными блюдами на природе, а детей ждут креативные мастер-классы.
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