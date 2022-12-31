Раз, два, три – елочка, гори: на Красной площади пытались поджечь главную елку России
В центре Москвы 30 декабря пытались поджечь главную новогоднюю елку России. Мужчина облил ее бензином из канистры, которую принес с собой.
Об этом рассказывают российские пропагандистские издания, передает 24 Канал. Однако, к сожалению, у россиянина ничего не вышло, его задержали силовики.
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Кремлевская новогодняя елка пока не сгорела
Поздним вечером 30 декабря в Москве чуть не сгорела главная новогодняя елка России. Дерево недавно разместили на Красной площади.
Неизвестный мужчина принес с собой канистру бензина, облил им елку и попытался поджечь. Однако его заметили силовики и не дали сделать Путину "новогодний сюрприз".
Горе поджигателя задержали, а на месте событий собралась толпа правоохранителей. Причины такого поступка пока неизвестны, или пропагандистские СМИ просто решили ими не делиться.
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Министр обороны Резников обратился к жителям России перед Новым годом
- Алексей Резников опубликовал предновогоднее обращение к военнообязанным гражданам России. Он предупредил, что им осталась примерно одна неделя относительного "выбора".
- В начале января Россия и Белоруссия, вероятно, закроют границы для мужчин. Кроме того, страна-агрессор объявит военное положение и начнет новую волну мобилизации.
- "У вас осталось около недели", – подчеркнул украинский министр обороны. Алексей Резников заверил, что кремлевскому "все по плану" верить нельзя. Российские власти будут использовать россиян как "пушечное мясо" для достижения своих эфемерных целей и дальше.