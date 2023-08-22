Парад в Киеве, но с нюансом: на Крещатике разгружают ржавую трофейную технику оккупантов

В Киеве в канун Дня Независимости на Крещатике довольно заметили интересные предметы. Так, на главной улице украинской столицы разгружают ржавую трофейную технику российских оккупантов.

Стоит отметить, что такое событие происходит на Крещатике во второй раз с начала полномасштабного вторжения. На месте происшествия побывала корреспондентка 24 Канала, которая собственными глазами увидела процесс разгрузки российского металлолома.

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На Крещатике пройдет выставка трофейной техники россиян

Ко Дню Независимости нашего государства в сердце Киева проведут выставку ржавой техники российских окупантов, которая была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками на фронте. В основном там будет присутствовать именно тяжелая техника оккупантов.

Среди прочего здесь можно увидеть вражеские танки Т90, Т80, Т72 разных модификаций. Кроме того, здесь разместили БТРы, а также реактивную и самоходную артиллерию.

На Крещатике разгружают ржавую трофейную технику оккупантов / Фото Валентины Полищук

Курирует весь этот процесс полиция, указывающая, куда именно ставить эту технику. Прохожие, проходящие по Крещатику, останавливаются, чтобы рассмотреть эту вражескую технику и сфотографироваться с ней.

Разгрузка российского лома еще не завершилась, и в течение следующих нескольких дней туда будут довозить другие "экспонаты" российской армии. Стоит отметить, что автомобильное движение по Крещатику перекрыли до 28 августа 2023 года.

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