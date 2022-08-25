На Крещатике в Киеве – пожар: центральную улицу столицы затянуло дымом
25 августа 2022 , 21:36Читати новину українською
На Крещатике в Киеве вечером 25 августа вспыхнул пожар. На место инцидента выехали спасатели.
Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила в комментарии 24 каналу, что пожар вспыхнул в мусорном контейнере. Огонь удалось оперативно локализовать.
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Информации о пострадавших нет. Центральную улицу столицы затянуло дымом. В то же время, местных жителей это не испугало. Они продолжили осматривать выставку сожженной российской техники.
В Киеве – чрезвычайный уровень пожарной опасности
КГГА 25 августа сообщила, что в украинской столице до конца недели будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.