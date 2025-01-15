На Крещатике в Киеве загорелась электрическая подстанция

Утром 15 января в Киеве загорелась электрическая подстанция. Это произошло на Крещатике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве загорелась электрическая подстанция

Утром 15 января в КГГА сообщили о том, что на одной из улиц столицы занялась электрическая подстанция.

На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция,

– говорится в сообщении.

Указывается, что соответствующие службы уже работают на месте.

Кроме этого, ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению. Сейчас причина возгорания неизвестна.

Напомним, что 10 января в Киеве произошла серьезная авария на одной из подстанций. Известно, что часть домов в Деснянском районе (Троещина) тогда осталась без света. В ГСЧС сообщали, что утром около половины седьмого поступило сообщение о пожаре на улице Закревского. Так, возгорание было в кабельном канале на подстанции. Указывалось, что пожар ликвидирован, ее причину будут устанавливать правоохранители.