На крымском мосту фиксируют колонны вражеской техники, – СМИ

На крымском мосту была замечена техника врага, которая, скорее всего, двигалась в направлении Украины. Известно, что россияне транспортируют разную технику.

Соответствующие кадры сняли на видео очевидцы. На видео видны десятки единиц разной техники оккупантов.

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Оккупанты перебрасывают технику по крымскому мосту

На Крымском мосту снова фиксируют эшелон российской военной техники,

– говорится в сообщении.

На кадрах видно, что перебрасывают в Украину:

бронетранспортеры;

реактивные системы залпового огня "Град";

а также грузовики.

Оккупанты перебрасывают технику через крымский мост: смотрите видео

Стоит вспомнить, что это не первый раз зафиксировали переброску вражеской техники в Украину. В частности, в конце августа ее заметили возле керченского моста.

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Будет ли Украина нести ответственность за разрушение крымского моста

Международное гуманитарное право говорит, что действия стороны в вооруженном конфликте отвечают следующим принципам:

Различение.

Военной необходимости.

Пропорциональности.

То есть "хлопок" на мосту отвечает принципам различения и военной необходимости. Крымский мост является объектом двойного назначения, поэтому следует предусматривать ущерб для гражданских лиц и объектов.

При условии приложения всех возможных усилий для предупреждения такого ущерба со стороны нападающей стороны (соблюдение принципа due diligence), она должна быть исключена при анализе пропорциональности.

Если ВСУ разрушат крымский мост ночью, но при этом будет поражен также гражданский автомобиль, а также вместе с мостом будут разрушены предмостные укрепления, что нанесет вред гражданским объектам неподалеку, нарушения МГП, а тем более военного преступления, не будет.

Данилов объяснил, при каком условии россия может сохранить целым крымским мост

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что крымский мост – это военный объект, через который перебрасывают подкрепление для войск агрессора. Данилов заверил, что мост подлежит уничтожению и в этом нет ничего удивительного.

Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим восвояси. У нас нет другого выхода,

– сказал Данилов.

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