После очередного "хлопка" на Крымском мосту снова застряли десятки авто

После "хлопка" в оккупированном Крыму на мосту образовалась многокилометровая пробка из машин. Они стоят в очереди с самого утра.

Они приехали к мосту около 12 часов и все еще ждут своей очереди. Оккупанты же проверяют авто с помощью рентгена.

Кстати говоря В Брянщине и в оккупированном Крыму "работала" ПВО, а на Белгородщине уничтожена система С-300

Российские пограничники сканируют все автомобили, выискивая запрещенные предметы. На въезде часто бывают пробки. Впрочем, если на прошлой неделе их можно было преодолеть через час, сейчас люди стоят целый день.

В сети показали видео:

"Хлопок" в Крыму

В Джанкое, что в оккупированном Крыму утром 29 декабря прогремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно 3 – 4 взрыва, а затем над пригородом поднялся дым.

Россияне традиционно писали, мол, ПВО сбивает что-нибудь в небе. Кстати, инцидент произошел во время массированной ракетной атаки по Украине.

Оккупанты объявили в Крыму высокий уровень "террористической угрозы"

Похоже, захватчики опасаются "хлопка" в Крыму. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов объявил высокий уровень "Террористической опасности". Он продлится с 6 по 21 января.

Кстати, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов советовал украинцам планировать отпуск в Крыму на лето 2023 года.