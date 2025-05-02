На Куликовом поле в Одессе мужчина набросился с ножами на полицейских: есть раненые

В Одессе на Куликовом поле 2 мая мужчина совершил нападение на правоохранителей. Нанес им ножевые ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Полицейские несли службу по охране общественного порядка. Мужчина набросился на них с 2 ножами и нанес ранения. Пострадавших госпитализировали.

Чтобы отразить нападение и задержать правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. Нападавшего госпитализировали с ранением.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

На Куликовом поле мужчина нанес ножевые ранения правоохранителям / Фото полиции

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса. Речь идет о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.