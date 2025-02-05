Украинские десантники на Курщине взяли в плен более 20 оккупантов

Воины Десантно-штурмовых войск пополнили обменный фонд российскими захватчиками. Так, в Курской области в плен попал 21 военнослужащий российской армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Что известно о пленных

Десантники сообщили, что взяли в плен 21 военнослужащего России в Курской области. Пленные уже получили медицинскую помощь.

Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без надлежащей подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии России – не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен,

– призвали в ДШВ.

В сети также показали кадры с пленными. На них каждый оккупант назвал свое имя, возраст и бригаду, в которой служил. Так, самому молодому пленному 19 лет – он родом из Ивановской области. Другому пленному 20 лет и он родом из Приднестровья. Самый старший пленный 1979 года рождения.

Десантники взяли в плен 21 оккупанта: смотрите видео

Кроме того, среди пленных есть и житель временно оккупированных территорий. Так, в составе захватнической армии воевал украинец 20023 года рождения, который родом из Михайловки Запорожской области (сейчас этот населенный пункт находится под контролем врага).