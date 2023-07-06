На левом берегу Киева – взрывы: что произошло
6 июля 2023, 09:37Читати новину українською
Источник:КГВА
Утром 6 июля жители Киева услышали громкие взрывы. Столичные власти уже объяснили, что произошло на самом деле.
В КГВА отметили, что сейчас работают наши военные. Взрывы слышны на левом берегу Киева.
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В Киеве – громкие взрывы
Власти предупредили, что 6 июля будет очень громко в столице. Однако нужно сохранять спокойствие.
Звуки взрывов на левом берегу Киева. Работают наши военные. Поэтому может быть очень громко! Сохраняйте спокойствие!
– рассказали в КГВА.
Кстати, 6 июля в Вышгородском районе производится уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому сохраняйте спокойствие – работы плановые.
Массированная ракетная атака Украины 6 июля: все, что известно
- В Воздушных силах рассказали, что около 1 ночи враг нанес удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".
- Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
- В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
- К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания все они находились в доме. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.
- К ликвидации последствий удара во Львове привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей.
- Также обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.
- Кроме этого, в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
- На ракетные обстрелы Львова отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших. В то же время президент обнародовал жуткие кадры последствий ракетного удара.
- Сейчас на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь.
- Кстати, в Черкасской области зафиксировано падение обломков сбитой крылатой ракеты. В результате этого повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших.