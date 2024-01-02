Неизвестный напал на политика с ножом. Это произошло тогда, когда Ли Чже Мэн осматривал строительную площадку нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане.

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Что известно о нападении на лидера оппозиции

Очевидцы рассказали, что неизвестный выдавал себя поклонником политика и подошел близко с просьбой дать автограф. Затем он напал на Ли Чже Мэна, применив неустановленное оружие длиной примерно 20 – 30 сантиметров, вероятно, нож.



Лидера оппозиции Ли Чже Мена ранили

Инцидент произошел ориентировочно в 10:27 2 января. Неизвестный с ножом ударил Ли Чже Мэна в левую часть шеи. Политик не потерял сознания, но у него было кровотечение. Ориентировочно через 20 минут его привезли в больницу Национального университета Пусана.

Нападавший был задержан на месте инцидента. Известно, что по виду это мужчина 50 – 60 лет.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль отреагировал на инцидент. Он сказал, что глубоко обеспокоен безопасностью Ли Чже Мена и приказал полиции и соответствующим органам быстро установить факты и приложить все усилия, чтобы быстро транспортировать пострадавшего в больницу и предоставить ему лечение.

Юн Сук Йоль добавил, что подобное насилие никогда не должно допускаться ни при каких обстоятельствах.

Южная Корея поможет Украине с производством дронов

Мэр Львова Андрей Садовый в ноябре 2023 года заявил, что Южная Корея поможет Украине производить больше беспилотников высокого качества.

Связываем их с нашими изготовителями. Дронов будет больше, и они будут высшего качества,

– сказал Садовый.

По словам политика, корейский бизнес заинтересован инвестировать в Украину. Более того, во Львове планируют создать еще один индустриальный парк "за корейские деньги, для корейского бизнеса".