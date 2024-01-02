Невідомий напав на політика з ножем. Це трапилось тоді, коли Лі Чже Мен оглядав будівельний майданчик нового аеропорту на острові Гадеок у Пусані.

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Що відомо про напад на лідера опозиції

Очевидці розповіли, що невідомий видавав себе за прихильника політика та підійшов близько з проханням дати автограф. Потім він напав на Лі Чже Мена, застосувавши невстановлену зброю довжиною приблизно 20 – 30 сантиметрів, ймовірно, ніж.



Лідера опозиції Лі Чже Мена поранили

Інцидент трапився орієнтовно о 10:27 2 січня. Невідомий з ножем вдарив Лі Чже Мена у ліву частину шиї. Політик не втратив свідомості, але у нього була кровотеча. Тож орієнтовно через 20 хвилин його привезли в лікарню Національного університету Пусана.

Нападника затримали на місці інциденту. Відомо, що з вигляду це чоловік 50 – 60 років.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відреагував на інцидент. Він сказав, що глибоко стурбований безпекою Лі Чже Мена та наказав поліції та відповідним органам швидко встановити факти та докласти всіх зусиль, щоб швидко транспортувати постраждалого до лікарні та надати йому лікування.

Юн Сук Йоль додав, що подібне насильство ніколи не повинно допускатися ні за яких обставин.

Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів

Міський голова Львова Андрій Садовий у листопаді 2023 року заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.

Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості,

– сказав Садовий.

За словами політика, корейський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну. Ба більше, у Львові планують створити ще один індустріальний парк "за корейські гроші, для корейського бізнесу".