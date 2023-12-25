На Рождество аэроразведчики группы Foxtrot поздравили россиян с праздником. Подарки выглядели прилично: граната в нарядной бумаге, украшенная бантом. Презент доставили дроном-курьером в окопы – бросили как была, в бумаге.

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Как удалось отразить наступление врага под Лиманом

Отражение масштабного механизированного наступления с помощью ударных дронов на Лиманском направлении,

– говорится в подписи к ролику.

В видео можно увидеть не менее пяти машин россиян – два танка и три боевых машины пехоты. За этой техникой наблюдает дрон. Впоследствии он ударяет в три вражеских машины, последние две облетает, ища лучший угол удара. И тоже поражает.

Дроны работают по колонне россиян на Лиманском направлении: смотрите видео

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