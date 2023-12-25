На Різдво аеророзвідники групи Foxtrot привітали росіян зі святом. Подарунки виглядали пристойно: граната в ошатному папері, прикрашена бантом. Презент доставили дроном-кур'єром в окопи – кинули як була, в папері.

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Як удалося відбити наступ ворога під Лиманом

Відбиття масштабного механізованого наступу за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку, – ідеться в підписі до ролика.

У відео можна побачити щонайменше п'ять машин росіян – два танки і три бойові машини піхоти. За цією технікою спостерігає дрон. Згодом він ударяє у три ворожі машини, останні дві облітає, шукаючи найкращий кут удару. І теж вражає.

Дрони працюють по колоні росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео

Важливо! Звісно, за цими гарними роликами стоїть важка робота. Коштів на дрони та інші потреби завжди бракує. 24 Канал має свій фонд, де постійно є актуальні збори для наших бійців. Будемо вдячні за допомогу!

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