На Різдво аеророзвідники групи Foxtrot привітали росіян зі святом. Подарунки виглядали пристойно: граната в ошатному папері, прикрашена бантом. Презент доставили дроном-кур'єром в окопи – кинули як була, в папері.
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Як удалося відбити наступ ворога під Лиманом
Відбиття масштабного механізованого наступу за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку, – ідеться в підписі до ролика.
У відео можна побачити щонайменше п'ять машин росіян – два танки і три бойові машини піхоти. За цією технікою спостерігає дрон. Згодом він ударяє у три ворожі машини, останні дві облітає, шукаючи найкращий кут удару. І теж вражає.
Дрони працюють по колоні росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео
Що відбувається на фронті зараз
- Росіяни вигадали, що нібито захопили Мар'їнку на Різдво. Але це неправда. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун говорить, що Сили оборони перебувають в адміністративних кордонах міста. Мар'їнка знищена ущент, але говорити, що її повністю захопили, не коректно.
- У Генштабі увечері 25 грудня повідомили, що на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. По самій Мар'їнці росіяни стріляли з артилерії і мінометів.
- А от у західному ЗМІ вийшла стаття про ситуацію під Авдіївкою. Деякі вважають її загрозливою вже зараз, а деякі говорять, що наразі в України достатньо сил, щоб утримати місто. Але їх може забракнути, якщо Росія посилить тиск, докладніше читайте тут.