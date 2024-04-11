Во Львове и области раздавались взрывы

Російські війська завдали масованого ракетного удару на ранок 11 квітня. Львівщину атакували "Кинджалами".

Местные власти призвали всех оставаться в безопасных местах. Известно, что ракеты летели в направлении Стрыя.

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Что известно о взрывах во Львове

В 05:54 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о том, что ракеты в воздушном пространстве города.

Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".

В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйщину.

В 06:07 городской голова Андрей Садовый сообщил, что ракеты до сих пор в области и призвал оставаться в укрытиях.

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