Во Львове и области раздавались взрывы
Російські війська завдали масованого ракетного удару на ранок 11 квітня. Львівщину атакували "Кинджалами".
Местные власти призвали всех оставаться в безопасных местах. Известно, что ракеты летели в направлении Стрыя.
Смотрите также Было не менее 10 ударов по Харькову и области: возможны перебои со светом
Что известно о взрывах во Львове
В 05:54 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о том, что ракеты в воздушном пространстве города.
Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".
В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйщину.
В 06:07 городской голова Андрей Садовый сообщил, что ракеты до сих пор в области и призвал оставаться в укрытиях.
Массированный ракетный обстрел Украины 11 апреля: детали
- Под ударом врага была энергетическая инфраструктура Украины. Министр энергетики рассказал, что под ударом оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
- Известно, что на Ивано-Франковщине слышали звуки взрывов. Впрочем, пока местные власти не предоставили никаких комментариев.
- Также враг применял ракеты "Кинжал" для атак по Украине. Под прицелом был Львов и Львовская область, сообщали о движении ракет на Стрый.