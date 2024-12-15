На Майдане мужчина повредил флаги и фото павших военных
В ночь на 15 декабря в Киеве мужчина повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости. Его уже задержали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о повреждении флагов и фото в Киеве
Так, утром киевлянка заявила в Шевченковское управление полиции, что на Майдане Независимости повреждены флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области,
– указали правоохранители.
Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.
Повреждение флагов и фото военных в Киеве: смотрите видео
Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации преступления.
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