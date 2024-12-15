На Майдане мужчина повредил флаги и фото павших военных

В ночь на 15 декабря в Киеве мужчина повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости. Его уже задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о повреждении флагов и фото в Киеве

Так, утром киевлянка заявила в Шевченковское управление полиции, что на Майдане Независимости повреждены флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области,

– указали правоохранители.

Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Повреждение флагов и фото военных в Киеве: смотрите видео

Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации преступления.

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