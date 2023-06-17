Попытка покушения на президента Франции: в Париже задержан 20-летний юноша
Источник:Le Parisien
В Париже 15 июня французские стражи порядка задержали 20-летнего парня. Его подозревают в попытке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.
По предварительным данным, этот парень бросил дымовую шашку в вертолет французского руководителя. Инцидент произошел еще в конце апреля.
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На Макрона попытались покушаться
Журналисты издания отметили, что 27 апреля во время протеста против закона о пенсионной реформе Макрон планировал почтить память исторического деятеля борьбы с рабством Туссена Лувертюра. Для этого он планировал на своем вертолете Puma полететь в регион Дуб.
Об этой информации узнали протестующие, потому решили прорваться к месту прибытия президента. Несмотря на то, что большинство этих людей военные оттеснили с помощью слезоточивого газа, один из активистов попытался покушаться на Макрона.
Когда президентский вертолет Puma уже улетал с места происшествия, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку,
– пишет издание.
Уже 15 июня этого 20-летнего парня арестовали у него дома. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в совершении 3 преступлений. Кроме того, его действия могли угрожать жизни солдат и убить самого французского руководителя.
Сам задержанный подчеркнул, что своим поступком хотел "бросить вызов" Макрону. Более того, парень якобы хотел дать понять президенту Франции, что "общественность не согласна с его политикой".
Что известно о протестах во Франции
- В марте Францию охватили масштабные протесты против пенсионной реформы. Причиной стало то, что Макрон настаивал на повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.
- Сначала это были мирные акции, которые впоследствии превратились в насильственные протесты. Так, в ночь на 24 марта по всей Франции на улицы вышли до 3,5 миллиона французов.
- По данным одного из опросов, 82% французов выступают против проведения пенсионной реформы без голосования в парламенте. Еще 65% – поддерживают продолжение протестов против решения Макрона.