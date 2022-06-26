На месте взрывов в Киеве ищут мужчину: он может быть жив

Вооруженные силы России утром 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. После взрыва в Киеве ищут мужчину, который может быть жив.

Из-под завалов спасли девочку

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Киев" заявлял о погибшем мужчине в результате взрыва в столице, сообщает 24 канал. Он заявлял, что было обнаружено тело погибшего мужчины.

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Впоследствии Геращенко отметил, что мужчину ищут. "Он может быть мертвым или живым", – сказал советник Дениса Монастырского.

Также Антон Геращенко рассказал, что из-под завалов достали девочку, которой, по предварительным данным, 6 или 7 лет. Советник главы МВД сообщил, что ее в больницу забрала скорая.

Она в удовлетворительном состоянии, если можно так сказать после удара ракеты. Но будет жить,

– заявил он.

Геращенко рассказал, что на месте взрыва продолжается разбор завалов, из-за чего точное количество погибших пока неизвестно.

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Враг во второй раз за июнь нанес удар по Киеву

Ранним утром российские захватчики во второй раз в июне атаковали ракетами столицу Украины. Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева. Активист Сергей Стерненко информировал о четырех "прилетах".

Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что одну вражескую ракету удалось сбить благодаря подразделениям противовоздушной обороны. По его словам, остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева и не нанесли разрушений инфраструктуре.

В то же время, столичный мэр Виталий Кличко информировал, что одна из ракет врага попала в 9-этажку в Киеве. Он заявил, что из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей. Столичный мэр рассказал, что под завалами по меньшей мере два человека, однако точные данные сообщат впоследствии.

Спасатели получили уведомление о пожаре в Шевченковском районе города Киева в 06:29. В результате ракетных ударов произошел пожар на площади 300 квадратных метров.

Из-за обстрелов почти полностью разрушены последние этажи новостройки.

Предыдущий ракетный удар по Киеву российские военные также нанесли утром 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах.

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