На месте взрывов в Киеве ищут мужчину: он может быть жив
Вооруженные силы России утром 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. После взрыва в Киеве ищут мужчину, который может быть жив.
Из-под завалов спасли девочку
Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Киев" заявлял о погибшем мужчине в результате взрыва в столице, сообщает 24 канал. Он заявлял, что было обнаружено тело погибшего мужчины.
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Впоследствии Геращенко отметил, что мужчину ищут. "Он может быть мертвым или живым", – сказал советник Дениса Монастырского.
Также Антон Геращенко рассказал, что из-под завалов достали девочку, которой, по предварительным данным, 6 или 7 лет. Советник главы МВД сообщил, что ее в больницу забрала скорая.
Она в удовлетворительном состоянии, если можно так сказать после удара ракеты. Но будет жить,
– заявил он.
Геращенко рассказал, что на месте взрыва продолжается разбор завалов, из-за чего точное количество погибших пока неизвестно.
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Враг во второй раз за июнь нанес удар по Киеву
- Ранним утром российские захватчики во второй раз в июне атаковали ракетами столицу Украины. Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева. Активист Сергей Стерненко информировал о четырех "прилетах".
- Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что одну вражескую ракету удалось сбить благодаря подразделениям противовоздушной обороны. По его словам, остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева и не нанесли разрушений инфраструктуре.
- В то же время, столичный мэр Виталий Кличко информировал, что одна из ракет врага попала в 9-этажку в Киеве. Он заявил, что из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей. Столичный мэр рассказал, что под завалами по меньшей мере два человека, однако точные данные сообщат впоследствии.
- Спасатели получили уведомление о пожаре в Шевченковском районе города Киева в 06:29. В результате ракетных ударов произошел пожар на площади 300 квадратных метров.
- Из-за обстрелов почти полностью разрушены последние этажи новостройки.
- Предыдущий ракетный удар по Киеву российские военные также нанесли утром 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах.
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