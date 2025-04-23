"Ответственные за террор и геноцид": на могиле воинов УПА в Польше незаконно заменили табличку

На братской могиле воинов УПА на горе Монастырь вблизи польско-украинской границы появилась новая надгробная плита. В ее тексте воины УПА обвиняются в терроре.

Польская полиция начала расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZLubaczowa.PL.

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На могиле УПА незаконно заменили табличку

На братской могиле воинов УПА на горе Монастырь появилась новая табличка, содержание которой существенно отличается от предыдущей.

Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачти им тех ужасных поступков, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а исцелить боль,

– говорится в выгравированном тексте.

Кроме того, на кресте украинский трезубец закрыли плитой с христианским крестом.

Польская полиция начала расследование незаконной замены таблички.

Пресс-секретарь окружной комендатуры полиции в Любачеве Мажена Мрочковская сообщила, что в понедельник поступила информация от пограничников, что на могиле УПА на горе Монастырь установили новую доску и крест.

"Полицейские выехали на место происшествия и провели все необходимые мероприятия, среди которых: осмотр места происшествия и фотодокументация. Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к внесению изменений", – отметила она

Справка: памятник бойцам УПА находится вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной. Там расположена могила 62 воинов УПА, погибших в бою с подразделениями НКВД в ночь со 2 на 3 марта 1942 года. Памятник установили еще в 1990-х годах по инициативе украинских кругов.

Памятник неоднократно становился целью вандалов. В 2015 году там разбили доску с именами бойцов УПА, а крест разрисовали в польский националистический флаг, украинскую символику заменили на польскую.

В 2020 году и без того разбитая доска была разбита вдребезги, ее обломки выбросили в яму. Новая табличка была двуязычная, из текста убрали имена похороненных героев.

"Братская могила украинцев, павших в бою с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года", – говорилось на ней.

Несмотря на несогласие украинской стороны такая табличка оставалась на монументе 5 лет, пока сейчас ее самовольно не заменили.

История братской могилы бойцов УПА в последние годы в фото