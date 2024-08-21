На нефтебазе в Ростовской области третьи сутки пожар, взорвался еще один резервуар, – СМИ

На нефтебазе в Пролетарске возле Ростова на рассвете 18 августа в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар, который продолжается и по состоянию на 21 августа. Более того, там взорвался еще один резервуар.

Российские телеграм-каналы вечером 20 августа заявили, что взорвалась еще одна цистерна. До этого писали о 11 резервуарах, которые выгорели во время пожара, пишет 24 Канал.

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Что нового написали о пожаре на нефтебазе

Взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в Пролетарске... Предварительно – этот раз никто не пострадал,

– заявили российские телеграм-каналы.

По их данным, взрыв прогремел ориентировочно в 20:15 20 августа.

На комбинате на третьи сутки пожара взорвался резервуар: смотрите видео

РосСМИ написали, что якобы на месте более 600 спасателей работают посменно и пытаются не дать огню распространяться дальше.

На нефтебазе взорвался еще один резервуар: смотрите видео

Губернатор Ростовской области заявил, что привлекли два пожарных поезда и самолет МЧС.

Кстати, о точном количестве резервуаров на комбинате "Кавказ" росСМИ не пишут, однако спутниковые снимки фиксируют ориентировочно 70.

Российские пожарные уже третьи сутки пытаются ликвидировать возгорание: смотрите видео

Кстати, местные жители Пролетарска жаловались в местных чатах, что город засыпает "странным пластиковым пеплом".

Пишут, что температура внутри эпицентра возгорания превышает тысячу градусов, поэтому плавится сталь, не говоря уже о защитной экипировке.

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Пожарные уже третьи сутки пытаются потушить нефтебазу и пытаются пробраться вглубь, однако видимость там нулевая.