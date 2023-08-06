В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба": одну из нитей остановили

Поставки нефти в Германию одной из двух нитей трубопровода "Дружба" остановили из-за обнаруженной утечки. Сейчас на месте работают специалисты.

Утечка была обнаружена вечером 5 августа. Об этом сообщают на сайте компании PERN, оператора польского участка нефтепровода.

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В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба"

Вечером 5 августа системы автоматизации PERN обнаружили утечку в нефтепроводе "Дружба" в муниципалитете Ходец. Он произошел на одной из двух нитей западного участка, по которому сырая нефть поступает в Германию.

Перекачка на поврежденной нити была немедленно остановлена. Другая линия нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет,

– говорится в сообщении.

Государственная пожарная охрана и аварийные службы PERN находятся на месте происшествия и обеспечивают безопасность территории. Сразу после завершения аварийно-восстановительных работ начнут рекультивацию участка, чтобы как можно быстрее восстановить его до исходного состояния. Все работы проходят под наблюдением экологических служб.

В настоящее время компания выясняет причины инцидента. Остальные элементы инфраструктуры PERN работают в штатном режиме. В частности, говорится о Поморском участке, который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу, а затем в Германию.

"Инфраструктура компании подлежит циклическим проверкам технического состояния в соответствии с законодательством. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают сырую нефть в соответствии с номинациями. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских водителей", – добавили в PERN.

Компания контактирует с Воеводской инспекцией по охране окружающей среды и Региональной инспекцией по охране окружающей среды.

"Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире – его протяженность достигает около 5500 километров. Он берет начало в российском городе Альметьевск, после чего проходит через Самару и Брянск к белорусскому Мозырю.