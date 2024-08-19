В Николаевской области прогремел взрыв: власть выясняет обстоятельства

Жители Николаевской области слышали звук взрыва. Собственно, в городе Снигиревка, расположенном в Баштанском районе.

Об этом заявило Суспильне со ссылкой на корреспондентов утром 19 августа, около 12:23. За несколько минут до этого Воздушные силы опубликовали важное сообщение.

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На Юге Украины – неспокойно

В 12:19 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения российскими оккупантами со стороны Крыма.

Вскоре информацию о взрыве подтвердил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта. По словам чиновника, жителям следует оставаться в безопасных местах подальше от окон до того момента, пока не исчезнет угроза.

В Снигиревке были слышны взрывы. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги! Сейчас выясняем детали,

– констатировал чиновник.

Воздушная тревога в Николаевской области прозвучала в 12:18. Отбой жители региона услышали в 12:33.

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Ранее, утром 19 августа, Воздушные силы предупреждали о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и возможных пусках ракет. Речь идет о 4 бортах на аэродроме "Оленья" в Мурманской области.