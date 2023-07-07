Пошли на Десну купаться и не вернулись: водолазы нашли тела двух совсем юных девушек

На дне Десны нашли тела двух девушек. Погибшим было 14 и 15 лет. Они пошли на реку купаться и не вернулись.

Трагедия произошла в Новгород-Северщине. Еще днем 6 июля две девушки-подруги встретились и ушли отдыхать на пляж. Он расположен в 2 километрах от села.

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Больше девочки домой не вернулись. Около 18 часов родные еще общались с ними по телефону. Впоследствии девушки перестали отвечать на звонки. Тревогу забила мама одной из девочек.

Сначала мать одной из девушек вместе со знакомой долго пытались отыскать девушек своими силами, однако нашли только их одежду и личные вещи на берегу Десны. После этого они обратились за помощью в полицию,

– говорится в сообщении.

Более 30 человек искали девочек. Их тела обнаружили на дне Десны.

Трагедия на Говерле

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

В ГСЧС Украины сообщили, что на Говерле 6 июля 2023 года произошла трагедия. Погибли два человека. Около 14:53 спасатели получили сообщение, что в результате попадания молнии на синем маршруте пострадали три человека. Им на помощь отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта.

Когда спасатели обнаружили пострадавших, мужчина и 11-летняя девушка были уже мертвы. Третья пострадавшая – женщина. Когда ее обнаружили спасатели, пострадавшая находилась в шоковом состоянии. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщину в шоковом состоянии сопроводили до поста Заросляк другие участники группы туристов и передали медикам", – говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Тела погибших также транспортировали на пост Заросляк. Людей просят соблюдать правила поведения во время грозы.