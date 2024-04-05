Украинские воины отбили десятки атак и нанесли врагу потери. О ситуации на фронте по состоянию на сегодня, 5 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация.

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Удары врага

Российская армия нанесла 4 ракетных и 80 авиационных ударов, осуществила 108 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

  • Авиаудары россияне осуществили по населенным пунктам: Волфино Сумской области; Огирцево – Харьковской; Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Железное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское – Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино – Запорожской.
  • Из артиллерии враг обстрелял около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

ВСУ наносят удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух зенитно-ракетных комплексах вооруженных сил России.

Подразделения ракетных войск тоже поразили такой район, а еще 2 артиллерийские системы, радиолокационную и станцию РЭБ, два средства ПВО оккупантов.