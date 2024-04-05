Українські воїни відбили десятки атак і завдали ворогу втрат. Про ситуацію на фронті станом на сьогодні, 5 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація.

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Удари ворога

Російська армія завдала 4 ракетні та 80 авіаційних ударів, здійснила 108 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • Авіаудари росіяни здійснили по населених пунктах: Волфине Сумської області; Огірцеве – Харківської; Білогорівка – Луганської; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське – Донецької області; Мала Токмачка, Роботине – Запорізької.
  • З артилерії ворог обстріляв близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

ЗСУ завдають ударів по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах збройних сил Росії.

Підрозділи ракетних військ теж уразили такий район, а ще 2 артилерійські системи, радіолокаційну та станцію РЕБ, два засоби ППО окупантів.