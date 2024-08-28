На Оболони провалился асфальт и образовалась пропасть
28 августа 2024, 21:47Читати новину українською
Источник:"КИЕВ24"
Поздно вечером 27 августа на Оболони в Киеве провалился асфальт. После этого воронка наполнилась водой.
Местные огородили опасное место лентой. Также рассказали, что в домах не было воды.
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Что известно об инциденте на Оболони
Асфальт провалился и быстро наполнился водой. Еще до приезда коммунальщиков местные оградили опасное место лентой,
– рассказало издание.
Также журналисты рассказали, что пропасть образовалась во дворе одной из многоэтажек на Героев Днепра. Жители двора рассказали, что звонили:
- аварийным службам,
- правоохранителям.
По словам журналиста, пропасть длиной метров 5 и шириной ориентировочно 1,5 метра. В ней уже нет воды.