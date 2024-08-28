На Оболони провалился асфальт и образовалась пропасть

28 августа 2024, 21:47
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Автор: Диана Квасневская

Источник:

"КИЕВ24"

Поздно вечером 27 августа на Оболони в Киеве провалился асфальт. После этого воронка наполнилась водой.

Местные огородили опасное место лентой. Также рассказали, что в домах не было воды.

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Что известно об инциденте на Оболони

Асфальт провалился и быстро наполнился водой. Еще до приезда коммунальщиков местные оградили опасное место лентой,
– рассказало издание.

Также журналисты рассказали, что пропасть образовалась во дворе одной из многоэтажек на Героев Днепра. Жители двора рассказали, что звонили:

  • аварийным службам,
  • правоохранителям.

По словам журналиста, пропасть длиной метров 5 и шириной ориентировочно 1,5 метра. В ней уже нет воды.