На Одессу летел вражеский БпЛА: в городе виден пожар

Вечером 22 февраля россияне атаковали "Шахедами" Юг Украины. Также в воздухе были Ту. О последствиях вражеской атаки по Одессе читайте на 24 Канале.

Вечер и ночь 22 февраля в Украине достаточно громкие: оккупанты запустили "Шахеды", а теперь начали пускать ракеты Х-22 по Югу Украины. 24 Канал следит за ситуацией и собирает все данные о дронах и ракетах в одном материале.

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Что известно о пожаре в Одессе во время тревоги 22 февраля

О том, что в городе пожар, сообщили корреспонденты "Суспильного" без четверти одиннадцать. Это было во время атаки "Шахедами" по городу.

Городские власти писали тогда об опасности и просили быть в укрытиях. Особенно это касалось жителей Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области.

Новые взрывы в Одессе слышали около 23 часов – уже тогда, когда оккупанты атаковали ракетами с Черного моря. Воздушные силы предупредили тогда о нескольких ракетоносителях Ту, которые летели в сторону пусковых рубежей в Черном море.

Россияне били по Одессе группами "Шахедов" и пускали ракеты по собственно городу, Измаилу и Татарбунарам. Итак, вечером 22 февраля россияне атаковали Одессу и дронами, и ракетами. Пока что нет сообщений о пострадавших, но мы следим за ситуацией и обязательно дополним эту новость, если появятся новые данные.