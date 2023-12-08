Дошло до абсурда: на оккупированной Луганской области огромные проблемы с санитарией и водой

На территории временно оккупированной Луганской области тяжелая ситуация с оказанием медицинской помощи. Оккупанты не заботятся о том, чтобы на системном уровне решать проблемы местных жителей и обеспечивать нормальные условия для жизни.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты не помогают местным жителям восстанавливать разрушенные города, а только насаждают пропаганду.

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Что происходит на оккупированной Луганской области

На оккупированных территориях незаконная власть не проводит ремонты, которые действительно помогали бы гражданским жителям. В то же время, как это принято в России, оккупанты строят "потемкинские деревни", отмывая деньги на ремонте поврежденных окон или ставя на улицах палатки с горячей едой.

По словам экс-чиновника, Россия прибегает к подобным пиар-акциям на Луганщине еще с самого начала полномасштабного вторжения. Однако за год оккупации она так и не смогла отремонтировать водоканал.

"Антисанитария является огромной проблемой оккупированной части Луганской области. Например, после оккупации Северодонецка огромное количество людей начало обращаться (к врачам – 24 Канал) из-за отравления в результате потребления питьевой воды из крана. (Из-за интенсивных боевых действий – 24 Канал) грунтовые воды города были отравлены", – рассказал Гайдай.

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В то же время Россия пытается переселять на оккупированные ею территории представителей национальных меньшинств. Можно только представить, насколько плохи были их условия проживания в стране-агрессоре, если они охотно переезжают в полуразрушенные поселки и города Луганщины.

С какими еще проблемами приходится сталкиваться гражданским