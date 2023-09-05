На оккупированной Луганщине взорвали "председателя таможни" Афанасьевского: это дело рук СБУ

На временно оккупированной Луганской области взорвали Юрия Афанасьевского. Это так называемый "председатель таможни" псевдореспублики.

Афанасьевского взорвали в его доме. Источники 24 Канала подтвердили, что это дело рук Службы безопасности Украины.

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Что известно о подрыве Афанасьевского

Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии,

– отметили источники 24 Канала.

Также рассказали, что он генерал-майор и агент центрального аппарата ФСБ. Известный тем, что стал "финансистом" председателя псевдореслублики Леонида Пасечника.

Кстати, Юрий Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против нашего государства. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Возможно, позже он сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого" и пополнит ряды ликвидированных оккупантов.