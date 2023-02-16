Спиртовая гонка: на оккупированном Донбассе из аптек исчезли антисептики и противопростудные

Фармацевтический кризис, продолжающийся в России с начала полномасштабного вторжения в Украину, максимально ощущается жителями оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Из-за нехватки подвозок во многих городах появилось такое явление, как погоня за лекарством.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах с декабря 2022 года Россия крайне ограничила поставки многих медпрепаратов в больницы на временно оккупированном Донбассе, а ввоз в "республики" многих лекарств для аптек вообще прекратила. На такой шаг оккупанты пошли по ряду причин, в частности – перераспределения поставок для нужд крупных российских городов.

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Кроме того, среди лекарственных средств, которые захватчики все же отправляют на Донбасс, большая часть идет для обеспечения военнослужащих. В то время как на нужды гражданских жителей оккупированных территорий всем наплевать.

Оккупанты мгновенно опустошают все полки

На невероятную нехватку лекарственных средств на временно неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской области жалуются как жители больших, так и маленьких городов.

По данным украинских спецслужб, на поиски антибиотиков или каких-то противопростудных средств, людям приходится иногда тратить несколько дней. И совсем редко удается купить хотя бы что-нибудь.

При этом препаратов иностранного производства нет вообще, а российские отличаются настолько плохим качеством, что медики не рекомендуют их покупать даже при крайней необходимости.

Впрочем, нельзя говорить, что этим страдают только гражданские, поскольку оккупантам медпрепаратов также критически не хватает. Родственники раненых захватчиков также ищут дефицитные перевязочные и другие лекарства, как и местные жители.

Кроме того, существует и другая категория лиц, ежедневно участвующих в погоне – пока здоровые российские военнослужащие. Поскольку государство не обеспечивает их ничем, кроме пары бинтов и жгутов, путинские ордынцы также находятся в перманентных поисках аптечных заведений, где есть хоть что-то им нужное.

Из-за этого, как только в какую-то аптеку завозят новый товар, по этому адресу мгновенно отправляются десятки человек. Понятно, что вооруженные буряты при этом имеют приоритет перед местными жителями, поэтому обычно они полностью опустошают полки, закупаясь даже детским лекарством. Мол, ничего страшного, увеличим дозировку.

Тотально дефицитными считаются не только антибиотики, противовирусные или противопростудные препараты, но и обычные спирт и перекись водорода. В большинстве аптек прямо на витринах можно увидеть объявления "спирта нет". Ведь, судя по всему, заводы России не способны изготовить даже нужное количество этой стратегически важной для страны-агрессора жидкости. Поэтому ради изделия под названием "Спиртол" людям и вражеским червям приходится иногда даже ездить по разным городам.

Понятно, что жесткий дефицит лекарств породил заоблачное увеличение цен и появление черного рынка. Однако за продавцами медпрепаратов, не имеющими лицензии, охотятся местные "полицейские". К тому же, стать клиентами таких предпринимателей могут себе позволить далеко не все. Ведь стоимость обычного жаропонижающего "Милистана" кое-где достигает 3 тысяч рублей при обычной цене в 800–900.

Российский стандарт – это когда в селе вообще нет аптеки

Конечно, из-за отсутствия доступа к лекарствам выживание аптек на Донбассе оказалось под огромным вопросом. Немалое количество фирм, владеющих одним или двумя заведениями, обанкротилось еще в 2022 году. Более серьезные сетевые компании еще хоть как-то выживают. Впрочем, от этого легче никому не становится, потому что пустые полки не добавляют оптимизма владельцам и не позволяют оплачивать зарплаты сотрудникам.

Тем временем Оккупантов в Луганской области обязали носить с собой гильзу с клочком бумаги: для чего

Самая сложная при этом ситуация – в маленьких городках и селах, где люди вообще оказались без доступа к лекарствам, поскольку там по состоянию на февраль 2023 года аптек нет вообще. Предприниматели говорят, что закрылись из-за неспособности содержать бизнес, а в просьбе людей к "администрациям" открыть в квазиреспубликах "государственные" заведения оккупанты отказывают, объясняя, что "российские стандарты" не предполагают наличие аптек в небольших населенных пунктах.