За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, з грудня 2022 року Росія вкрай обмежила постачання багатьох медпрепаратів до лікарень на тимчасово окупованому Донбасі, а ввезення у "республіки" багатьох ліків для аптек взагалі припинила. На такий крок окупанти пішли через цілу низку причин, зокрема – перерозподіл поставок для потреб великих російських міст.

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Крім того, серед тих лікарських засобів, які загарбники все ж таки відправляють на Донбас, більша частина йде для забезпечення військовослужбовців. Тоді як на потреби цивільних мешканців окупованих територій всім наплювати.

Окупанти миттєво спустошують всі полиці

На неймовірну нестачу лікарських засобів на тимчасово непідконтрольній Києву території Донеччини та Луганщини скаржаться як жителі великих, так і маленьких міст.

За даними українських спецслужб, у пошуках антибіотиків чи якихось протизастудних засобів, людям доводиться подекуди витрачати кілька днів. І зовсім рідко вдається купити хоча б щось.

При цьому препаратів іноземного виробництва немає взагалі, а російські відрізняються настільки поганою якістю, що медики не рекомендують їх купувати навіть за умови крайної необхідності.

Втім, не можна казати, що від цього страждають лише цивільні, оскільки окупантам медпрепаратів також критично не вистачає. Родичі поранених загарбників так само шукають дефіцитні перев'язувальні та інші ліки, як і місцеві жителі.

Крім того, існує й інша категорія осіб, які щодня беруть участь у гонитві – поки що здорові російські військовослужбовці. Оскільки держава не забезпечує їх нічим, окрім пари бинтів та джгутів, путінські ординці так само перебувають у перманентних пошуках аптечних закладів, де є хоч щось їм потрібне.

Через все це, як тільки до якоїсь аптеки завозять новий товар, за цією адресою миттєво вирушають десятки людей. Зрозуміло, що озброєні буряти при цьому мають пріоритет перед місцевими жителями, тому зазвичай вони вщент спустошують полиці, закуповуючись навіть дитячими ліками. Мовляв, нічого страшного, збільшимо дозування.

Тотально дефіцитними вважаються не лише антибіотики, противірусні чи протизастудні препарати, а навіть звичайні спирт та перекис водню. У більшості аптек прямо на вітринах можна побачити оголошення "спирту нема". Бо, судячи з усього, заводи Росії не здатні виготовити навіть потрібну кількість цієї стратегічно важливої для країни-агресорки рідини. То ж заради виробу під назвою "Спиртол" людям та ворожим хробакам доводиться подекуди навіть їздити різними містами.

Цілком зрозуміло, що жорсткий дефіцит ліків породив захмарне збільшення цін та появу чорного ринку. Однак за продавцями медпрепаратів, які не мають ліцензії, полюють місцеві "поліцейські". До того ж стати клієнтами таких підприємців можуть собі дозволити далеко не всі. Адже вартість звичайного жарознижуючого "Мілістану" подекуди сягає 3 тисяч рублів при звичайній ціні у 800–900.

Російський стандарт – це коли у селі взагалі нема аптеки

Звісно, через відсутність доступу до ліків виживання аптек на Донбасі опинилося під величезним питанням. Чимала кількість фірм, які володіють однією чи двома закладами, збанкрутували ще у 2022 році. Більш серйозні мережеві компанії ще хоч якось виживають. Втім, від цього легше нікому не стає, бо порожні полиці не додають оптимізму власникам та не дають змоги оплачувати зарплати співробітникам.

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Найскладніша при цьому ситуація – у маленьких містечках та селах, де люди взагалі опинилися без доступу до ліків, оскільки там станом на лютий 2023 аптек немає взагалі. Підприємці кажуть, що закрилися через нездатність утримувати бізнес, а на прохання людей до "адміністрацій" відкрити у квазіреспубліках "державні" заклади окупанти відмовляють, пояснюючи, що "російські стандарти" не передбачають наявність аптек у невеликих населених пунктах.