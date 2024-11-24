Украинский дух не сломить: свечи памяти о жертвах Голодомора зажгли на оккупированных землях

В четвертую субботу ноября Украина ежегодно чтит память жертв Голодомора. На оккупированных территориях тоже в окне зажгли свечу памяти.

24 Канал пишет со ссылкой на "Спротив", что почтили память жертв Голодомора в Мариуполе, Донецке, Новой Каховке и других временно оккупированных Россией населенных пунктах.

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Что известно о чествовании памяти жертв Голодомора на оккупированных территориях

Центр национального сопротивления сообщил, что, несмотря на давление и террор россиян, на временно захваченных территориях Украины зажглись свечи памяти о жертвах Голодомора.

Десятки фотографий из разных городов оккупации поступили в наш анонимный чат-бот. Это свидетельство мужества и несокрушимости наших земляков, которые даже под угрозой репрессий отдают дань уважения миллионам убитых голодом украинцев,

– отметили в центре.

Там объяснили, что свечи памяти, зажженные в темноте оккупации, – это не только акт чествования, но и символ живого сопротивления.

Свечу памяти зажгли на оккупированных территориях / фото из телеграм-канала "Спротив"

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Кстати, Россия прекрасно знает, что украинцы против оккупации и помнят обо всех преступлениях Москвы. Поэтому даже так называемая администрация "Донецкого государственного университета" запретила студентам вспоминать годовщину Голодомора, назвав это якобы западной и антироссийской "пропагандой".