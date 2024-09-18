На оккупированных территориях кадровый голод: почему никто не хочет работать на россиян

В так называемых "администрациях" на временно оккупированных территориях Украины до сих пор не могут закрыть все вакансии. Оккупантам критически не хватает квалифицированного персонала, который готов на них работать.

Об этом пишет издание Херсон online, ссылаясь на пост так называемого "главу" незаконной администрации Новой Каховки Виталия Гуры.

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Проблемы с закрытием вакансий на ВОТ

Каждый желающий устроиться на муниципальную службу проходит строгий отбор, первый этап которого – личное собеседование. Мы выясняем, чем человек занимался раньше, над чем хочет трудиться сейчас и какие навыки имеет потенциальный сотрудник,

– говорится в посте коллаборанта.

Однако журналисты установили, что никакого "строгого отбора" нет. В оккупационную администрацию берут всех, учитывая только на лояльность к "главе администрации". Но даже учитывая это в "администрация" оккупированной Херсонщины фиксируют сильный кадровый голод.

, Так, например в Каховке уже давно ищут начальника финансового отдела, ведущих специалистов отделов экономики, инвестиций, развития предпринимательской деятельности, образования и молодежи, безопасности, юридического, главных специалистов отделов материально-технического обеспечения и закупок, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, по работе с жилищным фондом, по делам гражданского

Не помогают даже обещания высокой заработной платы – желающих мало.

Такие же проблемы фиксируют и на других оккупированных территориях. Так, например, в Запорожской области есть значительный дефицит специалистов почти во всех органах незаконной власти: коммунальных учреждениях, правоохранительных органах, учреждениях здравоохранения, образования и многих других учреждениях критической инфраструктуры. При этом также россияне ищут видеографов, копирайтеров, редакторов, чтобы создать "хорошую картинку" и влиять на сознание местных.

Примеры вакансий на оккупированных территориях: смотрите фото

При этом примеры украинских граждан, которые все же согласились на такие вакансии есть – с ними можно ознакомиться на сайте государственного проекта "Хочу к своим".