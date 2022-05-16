На оккупированных территориях проводят сверку женщин на предприятиях для мобилизации

На временно захваченных врагом территориях Украины начали проводить сверку женщин, работающих на всех предприятиях. Вероятно, таким образом формируют основу для мобилизации.

Речь идет о списке определенных профессий, которые оккупанты считают нужными своей армии. Об этом 15 мая сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Какие профессии интересуют россиян

О том, что в России и оккупированных территориях начали проводить скрытую мобилизацию, было известно ранее. Там начали буквально "вылавливать" мужчин по улицам.

В то же время впервые начали поступать сообщения с оккупированных территорий по поводу "сверки" женщин. Какой список профессий представили оккупанты:

бухгалтер;

повар;

медсестра;

лаборант;

водитель;

машинист;

уборщик.

Сейчас на учет заставляют ставать всех представительниц этих профессий в возрасте от 18 до 45 лет. Информация о формировании такого резерва пока поступает только с территорий пророссийских квазиреспублик Донбасса.

Какая ситуация с призывом мужчин

Мужскую часть населения оккупированных частей Украины также призывают. Все жители захваченных регионов до 60 лет должны прибыть для сверки в военкоматы.

Например, всех мужчин, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, вызывают в комиссариаты в период с 16 по 20 мая. На других территориях встречаются другие установленные временные рамки.

Почему этого нельзя делать

13 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что идет скрытая мобилизация в России. Однако там они могут делать что захотят, а вот мобилизация на оккупированных территориях – запрещена международным гуманитарным правом. Больше об этом сказано в 51 статье IV Женевской Конвенции:

Даже во время войны должна быть защита гражданского населения. В частности, оккупационному государству запрещено заставлять жителей оккупированного региона брать в руки оружие.

Также это распространяется на вовлечение в вспомогательные силы вооруженных формирований. То есть, жителей Донбасса нельзя делать даже поварами армии России.

Таких лиц классифицируют как находящихся под защитой, то есть оказываются во власти стороны конфликта или оккупационного государства.

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