На оккупированных территориях проводят сверку женщин на предприятиях для мобилизации

16 мая 2022 , 01:14
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Источник:

телеграм Людмилы Денисовой

На временно захваченных врагом территориях Украины начали проводить сверку женщин, работающих на всех предприятиях. Вероятно, таким образом формируют основу для мобилизации.

Речь идет о списке определенных профессий, которые оккупанты считают нужными своей армии. Об этом 15 мая сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Какие профессии интересуют россиян

О том, что в России и оккупированных территориях начали проводить скрытую мобилизацию, было известно ранее. Там начали буквально "вылавливать" мужчин по улицам.

В то же время впервые начали поступать сообщения с оккупированных территорий по поводу "сверки" женщин. Какой список профессий представили оккупанты:

  • бухгалтер;
  • повар;
  • медсестра;
  • лаборант;
  • водитель;
  • машинист;
  • уборщик.

Сейчас на учет заставляют ставать всех представительниц этих профессий в возрасте от 18 до 45 лет. Информация о формировании такого резерва пока поступает только с территорий пророссийских квазиреспублик Донбасса.

Какая ситуация с призывом мужчин

Мужскую часть населения оккупированных частей Украины также призывают. Все жители захваченных регионов до 60 лет должны прибыть для сверки в военкоматы.

Например, всех мужчин, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, вызывают в комиссариаты в период с 16 по 20 мая. На других территориях встречаются другие установленные временные рамки.

Почему этого нельзя делать

13 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что идет скрытая мобилизация в России. Однако там они могут делать что захотят, а вот мобилизация на оккупированных территориях – запрещена международным гуманитарным правом. Больше об этом сказано в 51 статье IV Женевской Конвенции:

  • Даже во время войны должна быть защита гражданского населения. В частности, оккупационному государству запрещено заставлять жителей оккупированного региона брать в руки оружие.
  • Также это распространяется на вовлечение в вспомогательные силы вооруженных формирований. То есть, жителей Донбасса нельзя делать даже поварами армии России.
  • Таких лиц классифицируют как находящихся под защитой, то есть оказываются во власти стороны конфликта или оккупационного государства.
Обратите внимание! В прошлом веке мобилизовывал жителей оккупированных территорий Адольф Гитлер. Он часто использовал этих людей в качестве "пушечного мяса". Больше о схожести Владимира Путина с предыдущим мировым лидером нацизма – по ссылке.

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Автор: Олександр Марчак