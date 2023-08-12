Эту операцию наши пограничники проводили вместе с представителями ГУР МО. Дейнеко напомнил, что предыдущий пограничный знак уничтожили еще в начале полномасштабного вторжения в нашу страну оккупанты.
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Пограничники установили знак на Змеином
Дейнеко отметил, что провели эту операцию с украинской разведкой военнослужащие Измаильского пограничного отряда. Он подчеркнул, что, кроме острова Змеиный, наши военные планируют установить пограничный знак и в украинском Крыму, но уже после его деоккупации Силами обороны.
Вместе с Дмитрием Усовым (замглавы ГУР МО – 24 Канал) и ребятами отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит,
– сказал глава Госпогранслужбы.
Пограничники вместе с ГУР установили знак на Змеином / Видео с фейсбук-страницы Сергея Дейнеко
В заключение он заверил, что Украина непременно победит россиян на поле боя и вернет всю свою территорию. Закончил свое обращение Дейнеко традиционным украинским национальным лозунгом – Слава Украине!
Что происходит на острове Змеиный
- Российские захватчики ночью 30 июля в очередной раз атаковали остров Змеиный. В частности, туда они сбросили 2 авиабомбы неустановленного образца со своих самолетов.
- До этого оккупанты атаковали Змеиный 13 июля. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что основной целью этой атаки является не столько террор, сколько "знаки внимания", связанные с зерновым соглашением, из которого Россия потом цинично вышла
- Кроме того, в 500-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Он вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком почтил память павших героев, защищавших остров.
- К тому же глава ГУР МО Кирилл Буданов поручил установить украинский флаг на острове Змеиный. Он отметил, что хочет, чтобы "флаг смотрел в сторону Крыма".