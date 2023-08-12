Эту операцию наши пограничники проводили вместе с представителями ГУР МО. Дейнеко напомнил, что предыдущий пограничный знак уничтожили еще в начале полномасштабного вторжения в нашу страну оккупанты.

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Пограничники установили знак на Змеином

Дейнеко отметил, что провели эту операцию с украинской разведкой военнослужащие Измаильского пограничного отряда. Он подчеркнул, что, кроме острова Змеиный, наши военные планируют установить пограничный знак и в украинском Крыму, но уже после его деоккупации Силами обороны.

Вместе с Дмитрием Усовым (замглавы ГУР МО – 24 Канал) и ребятами отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит,

– сказал глава Госпогранслужбы.

Пограничники вместе с ГУР установили знак на Змеином / Видео с фейсбук-страницы Сергея Дейнеко

В заключение он заверил, что Украина непременно победит россиян на поле боя и вернет всю свою территорию. Закончил свое обращение Дейнеко традиционным украинским национальным лозунгом – Слава Украине!

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