Цю операцію наші прикордонники проводили разом з представниками ГУР МО. Дейнеко нагадав, що попередній прикордонний знак знищили ще на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну окупанти.

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Прикордонники встановили знак на Зміїному

Дейнеко зауважив, що здійснили цю операцію з українською розвідкою військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. Він наголосив, що, окрім острова Зміїний, наші військові планують встановити прикордонний знак і в українському Криму, але вже після його деокупації Силами оборони.

Разом із Дмитром Усовим (заступник очільника ГУР МО – 24 Канал) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе,

– сказав голова Держприкордонслужби.

Прикордонники разом з ГУР встановили знак на Зміїному / Відео з фейсбук-сторінки Сергія Дейнека

Наостанок він запевнив, що Україні неодмінно переможе росіян на полі бою та поверне всю нашу територію. Закінчив своє звернення Дейнеко традиційним українським національним гаслом – Слава Україні.

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