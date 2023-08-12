Цю операцію наші прикордонники проводили разом з представниками ГУР МО. Дейнеко нагадав, що попередній прикордонний знак знищили ще на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну окупанти.
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Прикордонники встановили знак на Зміїному
Дейнеко зауважив, що здійснили цю операцію з українською розвідкою військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. Він наголосив, що, окрім острова Зміїний, наші військові планують встановити прикордонний знак і в українському Криму, але вже після його деокупації Силами оборони.
Разом із Дмитром Усовим (заступник очільника ГУР МО – 24 Канал) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе,
– сказав голова Держприкордонслужби.
Прикордонники разом з ГУР встановили знак на Зміїному / Відео з фейсбук-сторінки Сергія Дейнека
Наостанок він запевнив, що Україні неодмінно переможе росіян на полі бою та поверне всю нашу територію. Закінчив своє звернення Дейнеко традиційним українським національним гаслом – Слава Україні.
Що наразі відбувається на острові Зміїний
- Російські загарбники вночі 30 липня вчергове атакували острів Зміїний. Зокрема, туди вони скинули 2 авіабомби невстановленого зразка зі своїх літаків.
- До цього окупанти атакували Зміїний 13 липня. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що основною метою цієї атаки є не стільки терор, скільки "знаки уваги" пов'язані з зерновою угодою, з якої Росія потім цинічно вийшла.
- Крім того, у 500 день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Він разом з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком вшанував пам'ять полеглих героїв, які захищали острів.
- До того ж очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив встановити український прапор на острові Зміїний. Він зазначив, що хоче, щоб "стяг дивився у бік Криму".