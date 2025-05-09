Путин почти не говорил о войне в Украине на параде к 9 мая, но без цинизма не обошлось

В Москве 9 мая прошел военный парад с участием диктатора Путина. Он в своей речи вспомнил о войне в Украине, которую же сам и развязал.

Правда, по этому поводу им было сказано не так и много. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин говорил о "стойкости", "смелости" и "решительности" россиян

Президент страны-террористки в речи заявил, что россияне якобы хранят память об "исторических, триумфальных событиях" Второй мировой войны. Говорил он о "защите Родины" и "отстаивании своих национальных интересов" и "традиционных ценностей".

Он вспомнил о битвах за Одессу и Севастополь, а вот о Киеве не сказал ни слова.

"Миллионы людей взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах, определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре ... стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска", – сказал кремлевский глава.

Он провел параллели между Второй мировой и войной в Украине.

Президент России, которая продолжает ежедневно убивать украинцев, вспомнил в своей речи об участниках так называемой "сво". По его циничным словам, вся Россия поддерживает их и еще и гордится какой-то вымышленной "смелостью и решительностью".

Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительных идей. Правда, и справедливость на нашей стороне,

– высказался цинично Путин.

Также он заявил, что россияне всегда будут опираться на свое "единство" в "ратных и мирных делах".