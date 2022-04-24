На Пасху россияне обстреляли Изюмский район и разрушили школу
Источник:Харьковская областная прокуратура
На Пасху российские оккупанты обстреливали Изюмщину Харьковской области. Своей атакой враги разрушили школу и ряд жилых домов.
Соответствующую информацию обнародовала Харовская областная прокуратура вечером 24 апреля. Это случилось на 60-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты на Пасху разрушили школу и жилые дома
Харьковская прокуратура начала досудебное расследование по двум уголовным делам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
В частности известно, что российские оккупанты обстреляли:
- село Подоловка Изюмского района и разрушили там школу;
- село Архангеловка Изюмского района и повредили ряд жилых домов.
Оккупанты продолжают обстреливать Украину
Известно, что досудебное расследование проводится следователями СБУ в Харьковской области.
Кстати, предварительно Россия отказалась установить Пасхальное перемирие и цинично 24 апреля продолжает обстреливать города Украины с надписями на снарядах "Христос воскрес".
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