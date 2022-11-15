На Печерске в Киеве в одном из домов обнаружило тело человека
15 ноября 2022 , 17:07Читати новину українською
Источник:Виталий Кличко
В Киеве в результате атаки обнаружили тело человека. Его обнаружили в жилом доме, в который попали враги.
Трагическую информацию сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Россия цинично несколько раз ударила по Печерскому району столицы.
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На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего,
– заявил Кличко.
По его данным, спасательно-розыскные работы продолжаются.