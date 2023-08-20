Спасатели просят не пренебрегать собственной безопасностью и покинуть пляж. Дополнительно они подчеркнули, что купаться разрешено только на официально открытых пляжах.
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Правоохранители предупреждают об опасности
Местные жители сообщают, что на берег пляжа "Ланжерон" в Одессе вынесло волнами морскую мину. Отдыхающие сразу вызвали полицию. Они объявили эвакуацию с пляжа. В настоящее время устанавливают точную природу устройства и представляет ли оно угрозу.
Заметим, на пляже находились многие отдыхающие. Полиция требует покинуть место и просит не подвергать себя и родных опасности.
Минная опасность остается достаточно высокой. В море много морских мин, разбросанных противником еще с начала полномасштабного вторжения. Также возможны обнаружения речных, что принесло с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС,
– написали правоохранители.
Эвакуация с пляжа / Силы обороны юга Украины
Правоохранители предупредили, что гражданам разрешено купаться только на 6 официально открытых пляжах. Украинцы должны соблюдать нормы и ограничения военного времени.
Россия загрязнила водоемы взрывчаткой
- В марте под Одессой обнаружили 2 мины. Одну удалось обезвредить саперами, а другие же взорвалась недалеко от базы отдыха.
- Вероятно, одна из российских мин взорвалась у побережья Румынии е. Известно, что за медицинской помощью обратился один человек – мужчина жаловался на ухудшение слуха. Румыния обезвредила 5 мин с начала полномасштабного вторжения.
- Ранее сообщалось, что после взрыва ГЭС в Запорожье всплывают гранаты, мины, реактивные двигатели. Из-за спада воды все подозрительные предметы, которые были на дне, оказались на поверхности.