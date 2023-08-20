Спасатели просят не пренебрегать собственной безопасностью и покинуть пляж. Дополнительно они подчеркнули, что купаться разрешено только на официально открытых пляжах.

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Правоохранители предупреждают об опасности

Местные жители сообщают, что на берег пляжа "Ланжерон" в Одессе вынесло волнами морскую мину. Отдыхающие сразу вызвали полицию. Они объявили эвакуацию с пляжа. В настоящее время устанавливают точную природу устройства и представляет ли оно угрозу.

Заметим, на пляже находились многие отдыхающие. Полиция требует покинуть место и просит не подвергать себя и родных опасности.

Минная опасность остается достаточно высокой. В море много морских мин, разбросанных противником еще с начала полномасштабного вторжения. Также возможны обнаружения речных, что принесло с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС,

– написали правоохранители.

Эвакуация с пляжа / Силы обороны юга Украины

Правоохранители предупредили, что гражданам разрешено купаться только на 6 официально открытых пляжах. Украинцы должны соблюдать нормы и ограничения военного времени.

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