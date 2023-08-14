В Румынии произошел мощный взрыв в районе пирса перед гостиницей Forum в Костинешть. Известно, что там разорвалась морская мина.

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Еще одна мина до сих пор плавает

Военно-морские силы Румынии подготовили группу водолазов EOD, которые собираются подняться на борт корабля береговой охраны из Мангалии, и как можно скорее переместиться в указанный район для оценки ситуации и необходимости обезвреживания второй мины.

Власти Румынии сначала сообщали, что в результате взрыва никто не пострадал, однако потом стало известно, что за медицинской помощью обратился один человек. Он жаловался на ухудшение слуха, но от госпитализации он отказался.

По свидетельству свидетеля взрыва, на месте происшествия было много черного дыма.

"Нам сказали, что что-то взорвалось. Полиция и пожарная служба здесь. Туристы еще в воде", – сказал он.

Ситуация остается напряженной, ведь на побережье много людей, а в Костинешти – переполненный курорт. Корнелиу Павел, спикер военно-морских сил, заявил, что из-за очень сильного ветра "состояние моря не очень хорошее".

"С начала войны в Украине и по сей день наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", - отметил Павел.

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