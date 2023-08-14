У Румунії стався потужний вибух стався в районі пірса перед готелем Forum в Костінешть. Відомо, що там розірвалась морська міна.

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Ще одна міна досі плаває

Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів EOD, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони з Мангалії, і якнайшвидше разом переміститися до зазначеного району для оцінки ситуації та необхідності знешкодження другої міни.

Влада Румунії спочатку повідомляла, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте потім стало відомо, що за медичною допомогою таки звернувся один чоловік. Він скаржився на погіршення слуху, проте від госпіталізації він відмовився.

За свідченнями свідка вибуху, на місці події було багато чорного диму.

"Нам сказали, що щось вибухнуло. Поліція та пожежна служба тут. Туристи ще у воді", – сказав він.

Ситуація залишається напруженою, адже на узбережжі багато людей, а Костінешті – переповнений курорт. Корнеліу Павел, речник військово-морських сил, заявив, що через дуже сильний вітер "стан моря не дуже хороший".

"З початку війни в Україні і до сьогодні наші водолази знешкодили п’ять морських мін у зоні нашої відповідальності", – зазначив Павел.

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