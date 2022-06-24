На побережье Черного моря в Одесской области нашли мертвых дельфинов: с начала войны погибли тысячи

В Одесской области у побережья нацпарка "Тузловские лиманы" обнаружили тела мертвых дельфинов. Всего с начала войны погибли уже тысячи млекопитающих.

Мертвых дельфинов нашли, когда проверяли маленький клочок побережья. На самом деле, погибших млекопитающих намного больше, но нет возможности исследовать всю территорию. Об этом сообщил эколог и глава научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" Иван Русев 24 июня.

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Дельфины вымирают из-за вторжения России

Дикая природа Черного моря сейчас очень чувствует жестокость войны. Обследование несколько дней назад только небольшого участка песчаной пересыпи побережья Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы", показало вновь наличие погибших дельфинов,

– пишет Русев.

Однако большие просторы пересыпи остались вне глаз экологов. Из-за войны нет возможности обследовать еще большие территории, где тоже могут быть погибшие дельфины.

Единственная причина, почему дельфины массово погибают – вторжение России. Ведь в этом году количество жертв значительно больше, чем за несколько прошедших совокупно.

Сейчас факты многочисленных находок погибших дельфинов на побережье моря ошеломляют своей невероятной численностью по сравнению с другими годами за этот период. И главная причина – это убийственная война рашистов не только против нас – украинцев, но и против самых умных существ мира дикой природы – дельфинов.

– подчеркивает эколог.

Мощные взрывы оглушают дельфинов, и они становятся как слепые. А потом млекопитающие умирают от голода или инфекционных болезней из-за слабого иммунитета.

Погибли около 3 тысяч дельфинов

По состоянию на данный момент, по подсчетам экологов, погибли не менее 3 тысяч особей. Иван Русев просит всех небезразличных людей предоставлять данные о новых жертвах, фотографировать их и передавать экологам.

Я голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!

– отмечает Русев.

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