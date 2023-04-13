На Подоле в Киеве уже затопило набережную: уровень воды в Днепре угрожающе поднялся

В Днепре может подняться уровень воды вследствие весеннего половодья. Столичные власти объяснили, что это может случиться через Киевскую ГЭС.

Спасатели постоянно контролируют уровень воды. Однако в местных телеграм-каналах написали о незначительных повышениях в районе Подола и Оболони.

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Как измениться уровень воды в Днепре

По информации украинского гидрометцентра, 12 – 13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре,

– заявили в Киевской городской государственной администрации.

Там также заверили местных жителей, что:

спасатели контролируют уровень воды в Днепре. В случае подтопления – выполнят необходимые мероприятия;

службы мониторят ситуацию и готовы привлечь все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

В одном из местных телеграм-каналов написали о том, что Днепр немного вышел из берегов.

Кроме того, на фото видно, что подтопило набережную, где обычно сидят рыбаки и гуляют киевляне.



Уровень воды в Днепре поднялся / Фото с местного телеграм-канала



Уровень воды в Днепре поднялся / Фото из телеграм-канала

В Киеве – авария на водопроводе

Киевская городская государственная администрация сообщила, что на улице Старокиевский частично ограничено движение из-за аварии на водопроводе.

По информации "Киевводоканала", движение ограничено со стороны улицы Богдана Гаврилишина – ориентировочно до 17:00 (13 апреля – 24 Канал),

– предупредили в КГГА.

Там также объяснили, что авария на водопроводе произошла 12 апреля на магистрали 250 миллиметров.

По состоянию на 8:43 13 апреля на месте работали специалисты "Киевводоканала", которые пытаются починить повреждения.