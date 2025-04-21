В Киеве полиция задержала студента: тот говорит, что правоохранители сделали это без причины

В Киеве студент заявил, что полиция задержала его и его друзей на Подоле, не объяснив причины. В полиции объяснили это усиленными мерами безопасности на Пасху.

Задержание произошло возле кинотеатра где проходит ЛГБТ-фестиваль, что уже привлекал внимание различных групп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Святослава Сиротюка.

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Что известно о задержании студента Святослава Сиротюка на Подоле

18 апреля студент Святослав решил отдохнуть от дипломной работы, прогулявшись по Подолу вместе с тремя товарищами. Однако возле кинотеатра "Жовтень" компанию остановили правоохранители, которые, по словам парня, попросили предоставить личные данные.

Святослав утверждает, что спросил об основаниях проверки, на что полицейская ответила, что это часть "превентивных мер".

Затем всех четверых доставили в Подольский участок, где они пробыли 2,5 часа.

Позаводили в разные кабинеты. [Спрашивали] о том, почему я был в сквере возле "Жовтня". Рассказал, откуда шел, отметил и так далее. Конечно, у такого агрессивного молодого человека 1,65 метра ростом взяли все: IMEI, номер телефона – обновили биометрические данные, еще часок подержать в коридоре и лишь в конце сказали "иди гуляй",

– рассказал Святослав.

Студента возмутило то, что сотрудники полиции, по его словам, разговаривали на русском и ругались. Кроме того, он пожаловался, что во время "заталкивания" в авто полиции те повредили дисплей его ноутбука.

В комментарии для hromadske представитель киевской полиции Дмитрий Грищенко объяснил, что в рамках подготовки к Пасхальным праздникам в столице действуют усиленные меры безопасности.

Полиция проверяет всех лиц, которые могут вызвать подозрение. Полиция имеет право приглашать в районное управление для установления личности,

– отметил Грищенко.

Отец Святослава – экс-нардеп от "Свободы" и военный Юрий Сиротюк – убежден, что сына остановили из-за "казацкого чуба и украинского языка".

Он также вспомнил, что неподалеку в этот день проходил ЛГБТ-кинофестиваль SUNNY BUNNY. Он проходит с 18 по 25 апреля.

Юрий Сиротюк не упоминал фестиваль или ЛГБТ напрямую в своей заметке. Он описал, вероятно, именно это событие во фрагменте, что на Подоле "уроды устроили откровенно антиукраинский шабаш", добавив, что это происходит в Страстную пятницу.

Святослав Сиротюк также никак, даже косвенно, не говорил о ЛГБТ-фестивале. Известно, впрочем, что ранее он возглавлял студенческую националистическую организацию "Украинский студент" при Киево-Могилянской академии.

В полиции не подтвердили, что инцидент имел связь с событием в кинотеатре.

Сергей Квит, президент Киево-Могилянской академии, где учится Святослав, также отреагировал на событие. Он назвал задержание возле учебного заведения "неприемлемым" и заявил, что официально обратится в полицию для выяснения всех обстоятельств.