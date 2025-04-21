Затримання відбулося біля кінотеатру де відбувається ЛГБТ-фестиваль, що вже привертав увагу різних груп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Святослава Сиротюка.

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Що відомо про затримання студента Святослава Сиротюка на Подолі

18 квітня студент Святослав вирішив перепочити від дипломної роботи, прогулявшись Подолом разом із трьома товаришами. Проте біля кінотеатру "Жовтень" компанію зупинили правоохоронці, які, за словами хлопця, попросили надати особисті дані.

Святослав стверджує, що запитав про підстави перевірки, на що поліціянтка відповіла, що це частина "превентивних заходів".

Потім усіх чотирьох доставили до Подільського відділку, де вони пробули 2,5 години.

Позаводили в різні кабінети. [Питали] про те, чому я був у сквері поблизу "Жовтня". Розповів, звідки йшов, зазначив і так далі. Звичайно, у такого агресивного молодика 1,65 метра зростом узяли все: IMEI, номер телефону – оновили біометричні дані, ще годинку потримати в коридорі й лиш на кінець сказали "йди гуляй",

– розповів Святослав.

Студента обурило те, що співробітники поліції, за його словами, розмовляли російською та лаялися. Крім того, він поскаржився, що під час "заштовхування" в авто поліції ті пошкодили дисплей його ноутбука.

У коментарі для hromadske речник київської поліції Дмитро Грищенко пояснив, що в межах підготовки до Великодніх свят у столиці діють посилені заходи безпеки.

Поліція перевіряє всіх осіб, які можуть викликати підозру. Поліція має право запрошувати до районного управління для встановлення особи,

– зазначив Грищенко.

Батько Святослава – екснардеп від "Свободи" і військовий Юрій Сиротюк – переконаний, що сина зупинили через "козацький чуб і українську мову".

Він також згадав, що неподалік у цей день тривав ЛГБТ-кінофестиваль SUNNY BUNNY. Він триває з 18 по 25 квітня.

Юрій Сиротюк не згадував фестиваль чи ЛГБТ напряму у своєму дописі. Він описав, ймовірно, саме цю подію у фрагменті, що на Подолі "виродки влаштували відверто антиукраїнський шабаш", додавши, що це відбувається у Страсну п'ятницю.

Святослав Сиротюк також ніяк, навіть опосередковано, не говорив про ЛГБТ-фестиваль. Відомо, втім, що раніше він очолював студентську націоналістичну організацію "Український студент" при Києво-Могилянській академії.

У поліції не підтвердили, що інцидент мав зв’язок із подією в кінотеатрі.

Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, де навчається Святослав, також відреагував на подію. Він назвав затримання біля закладу освіти "неприйнятним" та заявив, що офіційно звернеться до поліції для з’ясування всіх обставин.