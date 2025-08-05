На Покровском направлении Россия сосредоточила 100 тысяч военных, – ОСУВ "Хортица"
- Россия сосредоточила 100 тысяч военных на Покровском направлении, согласно ОСУВ "Хортица".
- На Новопавловском направлении находятся около 60 тысяч российских военных.
Россия сосредоточила 100 тысяч военных на Покровском направлении. Еще около 60 тысяч оккупантов находятся на Новопавловском направлении.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
Смотрите также Россия сосредоточилась на захвате важного города в тылу Мирнограда и Покровска, – DeepState
Сколько россияне сконцентрировано на Покровском направлении?
Трегубов сообщил, что больше всего оккупантов сосредоточено на Покровском направлении – 100 тысяч.
Больше всего вообще россиян на Покровском направлении – 100 тысяч. На Новопавловском последний раз проверяли – было более 60 тысяч. Дело в том, что наши направления это то, куда россияне идут с нашей точки зрения, с наших позиций. А у россиян, собственно, одно и то же самое подразделение может привлекаться на двух наших направлениях, если оно работает в стыке, поэтому там надо смотреть,
– рассказал Трегубов.
К слову, в Генштабе опровергли заявления о якобы окружении подразделений ВСУ в Покровске. Сейчас враг пытается перерезать логистику украинских защитников и проводит наступательные действия северо-восточнее города.