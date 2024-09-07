Украинские военные проводят контратаки на Покровском направлении, – Forbes

Украинские военные контратакуют на Покровском направлении. Речь идет о небольших контратаках.

Издание написало, что российская армия превосходит украинские силы у Покровска примерно в четыре раза. Кстати, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине удалось остановить продвижение России на Покровском направлении.

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Что происходит на Покровском направлении

Не ждите мгновенных кардинальных изменений вокруг Покровска. Сейчас украинские средства подкрепления – как минимум бригада Нацгвардии "Кара-Даг" и 12 бригада "Азов" и 93 механизированная бригада ВСУ – проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или небольшое отступление россиян,

– заявило издание.

По их данным, украинцы удерживали в резерве 4 или 5 бригад, каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Некоторые из этих резервов присоединяются к бою вдоль последней линии обороны в 5-6 милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.

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Генштаб ВСУ по состоянию на утро 7 сентября сообщил, что на Покровском направлении наши защитники отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка.

Военные сообщили, что наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

Аналитики DeepState писали, что наиболее горячие участки фронта – Покровск и Торецк. Там украинские военные ежедневно сдерживают врагов, которые постоянно лезут на позиции наших бойцов.