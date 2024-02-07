Россияне ударили ракетой по Миргороду: что известно о пострадавших

В Полтавской области было шумно. Ранее воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для региона.

Оккупанты продолжают террор против украинского населения. Утренней ракетной атаки врагу оказалось "мало".

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Полтавщина под обстрелом

17:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Это означало, что противник мог нанести ракетный удар.

Немного погодя стало известно, что россияне таки запустили ракету. Она двигалась с территории Сумщины в направлении Полтавщины.

Ракета в направлении Миргорода!,

– Поступило предупреждение от ПС в 17:24.

В 17:34 в Миргородской общине уже раздался взрыв. В 17:41 отменили тревогу для региона.

Очередная массированная атака от россиян: что известно о трагическом утре 7 января

Атаковать Украину противник начал еще с вечера 6 января. Он запустил "Шахеды" в южные области нашей страны. Всего враг использовал 20 ударных дронов. Среди них силам ПВО удалось сбить 15

Уже утром на следующий день оккупанты осуществили пуски ракет по разным направлениям. Под российским ударом оказались 6 областей Украины. Страна – агрессорка применила

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС, 4 крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3, 3 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море , 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО "приземлили" 29 ракет, в том числе все три "Калибра".

В результате ракетного удара в Киеве погибли 4 человека. 40 получили ранения. В Николаеве – один человек погиб, десятки пострадали.

Во Львове оккупанты попали в промышленный объект в Дрогобыче.

Польше пришлось поднимать истребители из-за движения русской ракеты в сторону польской границы.

В Полтавской ОВО прокомментировали атаку. Там подтвердили, что звук взрыва слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.